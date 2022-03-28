В Україні створено чат-бот для пошуку зниклих під час війни: відеоінструкція

Реєстрація в чат-боті максимальної кількості людей надасть можливість швидко знайти рідних

В Україні створено чат-бот «Знайди рідних», який дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незалежно від того, де вони зараз перебувають. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Наразі більше 3 млн українців перетнули кордон, а ще 13 млн змінили місце проживання і цей евакуаційний процес триває. Відтак реєстрація в чат-боті максимальної кількості людей надасть можливість швидко знайти рідних у разі втрати контактів.

У чат-боті персональні дані учасників надійно захищені, а інформація про місце знаходження надається після підтвердження згоди того, кого розшукують, щоб уникнути небажаних ситуацій.

Посилання на чат-бот «Знайди рідних» – https://t.me/Family_Search_bot

Відеоінструкція щодо користування:

Чат-бот створено у взаємодії з ГО «Міжнародна асоціація кібербезпеки», «Центром Методик та Координації Криптографічного розвитку», міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності» та за підтримки Уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності.

Нагадаємо, в Україні створено бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ.

Раніше в Україні було створено спеціальний чат-бот для повідомлення про ворожі війська, техніку та ДРГ.