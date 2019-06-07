В Україні створять платформу е-ветеран



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В основу платформи е-ветеран ляже інформація, що дасть можливість державі надавати якісну допомогу українським захисникам

В Україні створять платформу е-ветеран. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз під час брифінгу перед проведенням прямої телефонної лінії Кабінету міністрів, повідомляє УНН.

«У Черкаській області Міністерство у справах ветеранів розпочало пілотний проєкт, спрямований на реабілітацію ветеранів та членів їх сімей, так звану, психосоціальну реабілітацію. Ми запустили по області анкетування, яке буде давати вичерпну інформацію про ветеранів щодо освіти, наявності роботи, бажання змінити професію, володіння знаннями чи навичками, задоволення чи незадоволення програмами держави, що спрямовані на покращення життя ветеранів», - розповіла Фріз.

За її словами, результати цього проєкту дають можливість прийти до висновку, чи є потреба реалізувати цей проєкт в рамках всієї України.

«Те анкетування, яке проводиться у Черкаській області, фактично має лягати у створення Єдиного державного реєстру, що буде фундаментом для створення у майбутньому платформи е-ветеран», - додала Фріз.

Як повідомлялося, в Україні створять Єдиний державний реєстр ветеранів.