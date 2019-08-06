В Україні тимчасово призупинили видачу посвідчень водія



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Сервісні центри відновлять роботу щойно буде відремонтована електронна система

МВС призупинило видачу документів через перебої у роботі електронної системи

Станом на 6 серпня сервісні центри МВС призупинили видачі посвідчень водія та низку інших операцій через перебої у роботі електронної системи відомства.

Про це йдеться у повідомленні МВС України у Facebook.

Зазначається, що Національна автоматизована інформаційна система працює з перебоями.

«У зв’язку з цим сервісні центри тимчасово призупинили надання видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами, обмін та заміну посвідчення водія на право керування транспортними засобами, видачу свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів», - йдеться у повідомленні.

У МВС інформують, що сервісні центри відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі щойно налагодять роботу електронної системи.

Раніше очільник сервісних центрів МВС розповів про повернення техогляду. Загалом відновити процедуру мали ще кілька років тому.