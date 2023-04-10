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У пошуку зниклих безвісти допомагатиме безпілотний комплекс: деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У пошуку зниклих безвісти допомагатиме безпілотний комплекс: деталі
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фото з відкритих джерел

Україна отримала безпілотний комплекс для обстеження місць поховань

Міжнародні організації допомагатимуть Україні в обстеженні місць ймовірних поховань зниклих безвісти. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідний напрям взаємодії обговорювався під час зустрічі представників міжнародного благодійного фонду Sons of Liberty International та Legenda TNT & Military archaeology з Уповноваженим зі зниклих безвісти Олегом Котенком.

Під час зустрічі керівництво міжнародних організацій повідомило про готовність проводити тренінги з обізнаності щодо вибухонебезпечних предметів (ВНП) для учасників пошукових команд Мінреінтеграції. А також – організовувати їх супровід до локацій ймовірних поховань зниклих безвісти в умовах підвищеної мінної небезпеки.

Зазначені заходи сприятимуть зменшенню ризиків уражень членів таких команд мінами та нерозірваними боєприпасами.

У підсумку зустрічі представники міжнародних організацій передали Уповноваженому зі зниклих безвісти безпілотний авіаційний комплекс. Обладнання допомагатиме пошуковим командам Міністерства здійснювати превентивне обстеження місць ймовірного поховання та виявляти ВНП на місцях таких локацій.

Нагадаємо, на початку березня на Київщині було знайдено нове поховання вбитих цивільних.

Раніше повідомлялося, що у місті Ізюм Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні.

Теги: поховання Україна війна

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