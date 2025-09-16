Головна Країна Суспільство
В Україні з’явиться систему онлайн-моніторингу казино: названо переможця тендеру

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
Державну систему онлайн-моніторингу підрядник має створити до кінця 2025 року
фото: rbc.ua

Компанія з історією підрядів у держсекторі створить IT-продукт для контролю грального бізнесу та податків

Державне агентство PlayCity обрало переможця відкритого тендеру на створення Державної системи онлайн-моніторингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Перемогу у тендері отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Комп’ютерні інформаційні технології» з пропозицією 25,9 млн грн. Інший учасник тендеру ТОВ «Кедртех» надав найнижчу пропозицію – 19,9 млн грн, однак замовник її відхилив, оскільки компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції. 

дані: ProZorro

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» (КІТ) засновано у жовтні 2007 рок і наразі зареєстровано в Києві.

Власниками є Сергій Маломен та Олександр Єфремов, які володіють також ТОВ «КІТ Груп», ТОВ «КІТСофт» і ТОВ «КІТСофт Плюс». Ці компанії мають досвід створення великих сервісів – зокрема, на замовлення Мінцифри розробляли портал електронних послуг «Дія».

ТОВ «КІТ» брало участь у модернізації інформаційно-аналітичної системи «Майно» для комунального підприєства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у 2019 році. Вартість контракту становила 1,87 млн грн. У 2025 році компанія виграла тендер на модернізацію програмного модуля «Квартоблік» також для КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». За послуги «КІТ» мають заробити майже 10 млн грн.

Крім цього, раніше фірма отримала підряд на 10 млн грн від ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» на розробку платформи The Gaze, який було формально виконано за один день. Загалом компанія отримала 72 підряди на загальну суму 77,5 млн грн.

У коментарі «Главкому» голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадій Новіков повідомив, що до кінця 2025 року запрацює державна система онлайн-моніторингу (IT-продукт буде виконано на близько 60% від загального функціоналу). Ця перша черга реалізації системи буде містити весь необхідний функціонал для відстеження руху грошей. Це дозволить Державній податковій службі оподатковувати виплати гравцям податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Оператори азартного ринку матимуть пів року для адаптації своїх систем із державною. «До середини наступного року підключимо всіх ліцензованих гравців ринку. Також паралельно оголосимо тендер на другу чергу державної системи онлайн-моніторингу, що дасть змогу повністю завершити цей продукт», – пояснив очільник азартного регулятора.

Водночас 12 вересня 2025 року Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity відновило видачу ліцензій для організаторів азартних ігор. До цього вони не видалися майже рік.

Раніше «Главком» повідомляв, що «Дія» визначила переможця тендеру на закупівлю обладнання для створення «Суверенної фабрики штучного інтелекту». У тендері перемогло ТОВ «Лан Тек», яке запропонувало найнижчу вартість послуг. Підрядник має виконати роботи за 225,9 млн грн.

