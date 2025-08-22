«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру

«Дія» має створити власний ШІ вже наступного року

Компанія «Лан Тек» запропонувала найнижчу вартість

Державне підприємство «Дія» визначило переможця тендеру на закупівлю обладнання для створення «Суверенної фабрики штучного інтелекту». Про це повідомляє «Главком».

За даними видання, у тендері перемогло ТОВ «Лан Тек», яке запропонувало найнижчу вартість послуг. Підрядник має виконати роботи за 225,9 млн грн.

Відповідне повідомлення про намір укласти договір оприлюднили 21 серпня.

«Дія» обрала переможця тендера дані: ProZorro

Закупівля передбачає постачання двох програмно-апаратних комплексів з GPU-вузлами, системами рідинного охолодження, комутаторами, платформами для зберігання даних та ліцензіями Nvidia AI Enterprise. Завдяки цьому Мінцифри планує запустити проєкт «AI Factory» – державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту в Україні.

Очікується, що поставка обладнання має відбутися до 1 червня 2026 року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Лан Тек» засновано у листопаді 2011 року, наразі її зареєстровано в місті Одесі. Власниками є Олег Литвін, а керівником компанії – Сергій Фінашкін.

«Лан Тек» неодноразово ставала переможцем публічних закупівель, зокрема була постачальником мережевого обладнання.

Нагадуємо, що закупівля проводилася за процедурою відкритих торгів. Головним критерієм оцінки була найнижча ціна.

До участі допускалися компанії з річним доходом від 100 млн грн та найвищим рівнем партнерства з виробником серверного обладнання (Titanium / Platinum або аналог). Переможцю необхідно надати банківську гарантію на 6,8 млн грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск AI Factory – першої державної технологічної платформи для штучного інтелекту. За словами очільника відомства Михайла Федорова, проєкт уже знаходиться в активній фазі підготовки.

До 2030 року Україна планує увійти до трійки лідерів за рівнем розвитку AI. Для цього амбіційного плану ключову роль відіграє інфраструктура – потужні обчислювальні кластери, сховища даних та сучасне програмне забезпечення.