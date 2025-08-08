Головна Новини
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua

Комплекс серверів і програмного забезпечення має стати основою національного AI-сервісу

Державне підприємство «Дія» планує закупити комплекс програмно-апаратних засобів «Суверенна фабрика штучного інтелекту». Очікувана вартість закупівлі – 227,5 млн грн. Як повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro, згідно з тендерною документацією, планується придбати два комплекти, кожен з яких включатиме:

  • обчислювальні вузли з GPU та рідинним охолодженням – 2 шт.;
  • вузли керування – 5 шт.;
  • вузол керування та моніторингу кластера – 1 шт.;
  • масштабовану платформу зберігання даних – 1 шт.;
  • комутатори різних типів – 5 шт.;
  • програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise – 16 ліцензій;
  • програмне забезпечення управління та моніторингу кластера – сім ліцензій.

Поставка має бути здійснена до 1 червня 2026 року.

Тендер оприлюднили 7 серпня
Тендер оприлюднили 7 серпня
Дані: ProZorro

Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими на період дії воєнного стану. До участі допускаються компанії з річним доходом від 100 млн грн та найвищим рівнем партнерства з виробником серверного обладнання (Titanium / Platinum або аналог). Необхідно надати банківську гарантію на 6,8 млн грн.

Головний критерій оцінки – найнижча ціна. Кінцевий строк подання пропозицій – 17 серпня 2025 року, електронний аукціон заплановано на 18 серпня. Переможець також має надати забезпечення виконання договору у розмірі 5% від суми контракту.

«Суверенна фабрика штучного інтелекту» – проєкт, який у Мінцифри називають ключовим для запуску державних AI-сервісів та зберігання даних всередині країни.

Як раніше повідомляв «Главком», Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск AI Factory – першої державної технологічної платформи для штучного інтелекту. За словами очільника відомства Михайла Федорова, проєкт уже знаходиться в активній фазі підготовки.

До 2030 року Україна планує увійти до трійки лідерів за рівнем розвитку AI. Для цього амбіційного плану ключову роль відіграє інфраструктура – потужні обчислювальні кластери, сховища даних та сучасне програмне забезпечення.

