Суд конфіскував 2,6 млрд грн у Pin-Up: гроші перераховані до держбюджету

Суд засудив директора казино та застосував спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства

У державну власність передано арештовані активи онлайн-казино «Pin-Up» в розмірі понад 2,6 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

«Сьогодні на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в частині застосування спеціальної конфіскації до ТОВ «Укр Гейм Технолодж», який набрав законної сили, АРМА та міністерством фінансів України перераховано до держбюджету України 2,6 млрд грн в рамках спеціальної конфіскації», – йдеться в повідомленні відомства.

Також зазначається, що прокурори Офісу генерального прокурора в суді довели вину директора цього казино. Вироком Шевченківського районного суду м. Києва його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та застосовано спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства.

Нагадаємо, у 2023 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up). Однак згодом Печерський райсуд Києва арештував багато майна і активів підозрюваних, котрі фігурують у справі онлайн-казино Pin-Up.

Також працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Додамо, що на початку червня Pin-Up втратило ліцензії на діяльність в Україні. Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров навів перші результати роботи нового держагентства «ПлейСіті» для регулювання азартних ігор. Вже запущено реформу грального ринку, щоб він став «привабливим для національних і міжнародних компаній».

Зазначимо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.