Держава стежитиме за кожною азартною ставкою: PlayCity оголосило масштабний тендер

PlayCity шукає ІТ-компанію, яка розробить систему онлайн-моніторингу казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

«Держсистема онлайн-моніторингу сфери азартних ігор стежитиме за усією діяльністю легальних казино. Вона бачитиме усі обсяги фінансових операцій, а держава – скільки податків має бути сплачено», – йдеться у повідомленні.

PlayCity оголосило тендер на розробку системи, яка:

відстежуватиме доходи операторів і фінансові потоки;

фіксуватиме дані з грального обладнання;

контролюватиме відсоток виграшу автоматів;

верифікуватиме організаторів і операторів азартних ігор;

автоматично зберігатиме резервні копії даних.

«Для чого потрібен онлайн-моніторинг: більше податків у держбюджет. Чесна гра – казино працюють прозоро, а ринок під контролем. Підтримка армії – податки підуть на оборонку, зокрема на закупівлю дронів для Сил оборони», – наголошує Міністерство цифрової трансформації.

Подавати заявку на тендер можна до 10 вересня 18:00.

До слова, українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayСity оштрафувало Instagram-блогера з аудиторією близько 300 тис. підписників на 4,8 млн грн за систематичну рекламу азартних ігор. У його акаунті було виявлено нелегальні публікації з промоцією онлайн-казино.

Раніше державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор».