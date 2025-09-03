Головна Країна Політика
search button user button menu button

Держава стежитиме за кожною азартною ставкою: PlayCity оголосило масштабний тендер

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Держава стежитиме за кожною азартною ставкою: PlayCity оголосило масштабний тендер
Міністерство цифрової трансформації анонсувало зміцнення бюджету завдяки легальному ринку азартних ігор
фото з відкритих джерел

Подавати заявку на тендер можна до 10 вересня

PlayCity шукає ІТ-компанію, яка розробить систему онлайн-моніторингу казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

«Держсистема онлайн-моніторингу сфери азартних ігор стежитиме за усією діяльністю легальних казино. Вона бачитиме усі обсяги фінансових операцій, а держава – скільки податків має бути сплачено», – йдеться у повідомленні.

PlayCity оголосило тендер на розробку системи, яка:

  • відстежуватиме доходи операторів і фінансові потоки;
  • фіксуватиме дані з грального обладнання;
  • контролюватиме відсоток виграшу автоматів;
  • верифікуватиме організаторів і операторів азартних ігор;
  • автоматично зберігатиме резервні копії даних.

«Для чого потрібен онлайн-моніторинг: більше податків у держбюджет. Чесна гра – казино працюють прозоро, а ринок під контролем. Підтримка армії – податки підуть на оборонку, зокрема на закупівлю дронів для Сил оборони», – наголошує Міністерство цифрової трансформації.

Подавати заявку на тендер можна до 10 вересня 18:00.

До слова, українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayСity оштрафувало Instagram-блогера з аудиторією близько 300 тис. підписників на 4,8 млн грн за систематичну рекламу азартних ігор. У його акаунті було виявлено нелегальні публікації з промоцією онлайн-казино.

Раніше державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор».

Читайте також:

Теги: Міністерство цифрової трансформації України онлайн-казино азартні ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною штрафних санкцій стала не подана вчасно звітність
«ПлейСіті» оштрафувало вісім казино на декілька мільйонів
4 серпня, 16:16
Реклама казино можлива лише на конкретних майданчиках
Instagram заблокував сімох українських блогерів за рекламу казино
6 серпня, 16:59
Найбільше голосів в «Дії» українці віддали за співачку та бойову медикиню Анастасію Шевченко
Хто наглядатиме за роботою PlayCity? Мінцифри повідомило результати голосування
8 серпня, 17:55
В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту
В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту
7 серпня, 10:58
Створено унікальний дрон «Павук Допхіна»
Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом
11 серпня, 16:46
Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell
Україна одна з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell
12 серпня, 18:04
За словами Михайла Федорова, найближчим часом у «Дії» з’явиться AI-асистент
Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»
27 серпня, 06:34
У онлайн-казино «Pin-Up» конфіскоували понад 2,6 млрд грн
Суд конфіскував 2,6 млрд грн у Pin-Up: гроші перераховані до держбюджету
26 серпня, 15:54
Організатори облаштували «офіси» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові
БЕБ ліквідувало мережу онлайн-казино, яке щодня заробляло 5 млн грн
1 вересня, 15:05

Політика

Держава стежитиме за кожною азартною ставкою: PlayCity оголосило масштабний тендер
Держава стежитиме за кожною азартною ставкою: PlayCity оголосило масштабний тендер
Верховна Рада відкрила 14-ту сесію
Верховна Рада відкрила 14-ту сесію
Україна відповідатиме на російські атаки асиметрично – Зеленський
Україна відповідатиме на російські атаки асиметрично – Зеленський
Гройсман розповів про особливі взаємини із Парубієм
Гройсман розповів про особливі взаємини із Парубієм
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін
Жінкам-депутаткам дозволено виїзд за кордон: Держприкордонслужба пояснила нові правила
Жінкам-депутаткам дозволено виїзд за кордон: Держприкордонслужба пояснила нові правила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
7155
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
4751
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
3669
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2764
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua