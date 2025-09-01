БЕБ ліквідувало мережу онлайн-казино, яке щодня заробляло 5 млн грн

БЕБ викрило мережу нелегальних онлайн-казино з обігом 83 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру шести особам, які організували мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Загальний обіг коштів цієї схеми становив близько 83 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала сайти, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензій та державного контролю. Для прийому ставок та виплат виграшів використовувалася система p2p-переказів. Гравці перераховували кошти на банківські картки підставних осіб, які потім акумулювали готівку, конвертували її у крипто- або іноземну валюту.

Організатори облаштували «офіси» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові, де адміністратори та оператори контролювали потік платежів та вели «бухгалтерію». Щодоби обіг коштів сягав щонайменше 5 млн грн.

Учасники схеми спілкувалися виключно через месенджери, використовуючи вигадані імена, а також постійно змінювали офіси, купували нову техніку та SIM-карти, щоб уникнути викриття.

Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконних азартних ігор та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення інших учасників схеми.

Нагадаємо, детективи головного підрозділу БЕБ викрили на Дніпропетровщині групу осіб, які продавали завезену з Китаю підроблену техніку Apple. Про це повідомляє «Главком» пресслужба БЕБ.

«Підозрювані незаконно продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг й промислові зразки правовласника. Зокрема вони купували підробки в Китайській Народній Республіці. Надалі продавали їх в мережі Інтернет через веб-сайт та в Instagram, доставляли по всій території України за допомогою поштового оператора», – йдеться у повідомленні.

Підозрювані продавали годинники, навушники, зарядні пристрої. Спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості. За оцінками правоохоронців, продаж контрафактної техніки завдав збитків компанії Apple на понад 24 млн грн.