В Україні зросла кількість шахраїв: скільки справ доходить до суду

За даними НБУ, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг

За даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» Це у 1,6 разів більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч. Про це повідомляє «Опендатабот».

Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10%

Зазначається, що рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року. Це вже у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ.

Як зауважують в «Опендатабот», кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік.

Майже кожна п’ята справа про шахрайство доходить до суду

За даними аналітиків, трохи більше 7 тис.або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

Аби знизити пандемію шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, НБУ разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки.

Як розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Україні Андрій Рубель, злочинці після початку повномасштабної війни в Україні почали займатися псевдоволонтерською діяльністю – завозять з-за кордону авто, дрони або одяг нібито для ЗСУ, після чого продають в Інтернеті. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна»