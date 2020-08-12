В Україну йде похолодання і дощі: прогноз погоди на 12 серпня



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В Україну йде похолодання і дощі:

Локальні грозові дощі можливі на півдні, в центрі та на Прикарпатті

У найближчу добу погода в Україні зміниться в низці областей.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У середу, 12 серпня, температура повітря істотно знизиться в північних областях країни, очікується до +19 – +23 градусів.

Локальні грозові дощі можливі на півдні, в центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході.

На решті частині України буде сухо.

Температура повітря очікується найнижчою в північній частині, +19 – +23. На півдні буде спекотно, до +27 – +32 градусів.

У більшості областей +24 – +28 градусів.

У Києві опади малоймовірні, температура вдень близько +20 – +22 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у середу буде без опадів, лише вдень у східних, Дніпропетровській та більшості південних областей можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 22-27°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 30°, у північних областях 19-24°.

У Києві 12 серпня синоптики опадів не прогнозують. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.