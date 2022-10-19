В Україну завітають дощі: прогноз погоди на 19 жовтня

На заході та півночі країни можливі невеликі опади

У деяких регіонах Україна відчутно похолодає

В Україні сьогодні, 19 жовтня, на заході та півночі можливі невеликі опади. Про це повідомляє meteoprog.ua.

За даними синоптиків, сьогодні в більшості регіонів буде сухо. Майже по всій країні очікується мінлива хмарність. У середу, 19 жовтня, незначні опади пройдуть у Волинській, Чернігівській, Сумській та Київській областях. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+10 °С. Вдень максимальні значення досягнуть +13…+21 °С.

Найпрохолодніше буде на Сумщині +8…+13 °С, найтепліше – на півдні України: у Миколаєві та Одесі +9…+21 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.