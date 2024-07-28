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Українець загинув, рятуючись від ос на італійському пляжі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українець загинув, рятуючись від ос на італійському пляжі
Нещасний випадок стався на пляжі в Кротоне
фото з відкритих джерел

Загиблий працював інженером, а в Кротоне приїхав на відпочинок із родиною

На пляжі в місті Кротоне, що на півдні Італії, загинув 47-річний громадянин України. Чоловік намагався заховатись у воді від рою ос. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Як зазначається, українець нібито помітив на пляжу рій ос і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

Спершу вважалось, що причиною смерті став анафілактичний шок від укусу, однак слідів укусів на тілі чоловіка не виявили. Тому припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.

За словами очевидців, українця було складно врятувати саме через велику кількість ос, які його переслідували. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.

Після попереднього огляду пляжу було встановлено, що оси облаштувались безпосередньо в піску. У зв’язку з цим мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

Видання уточнило, що загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Києва обірвався тролей через річку Дніпро. Унаслідок обриву у воду впала людина. Трос швидкісного спуску витягли із води, але без людини.

За інформацією Нацполіції, під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець віком орієнтовно до 30 років. За даними джерел, у результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження.

Як повідомлялося, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону «Канатна переправа через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова» в момент перебування на ньому чоловіка. 

Теги: пляжі Італія смерть українці смерть на воді

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