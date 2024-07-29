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Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція стрімко збирає підтримку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція стрімко збирає підтримку
До закінчення збору підписів залишилося ще 88 днів
фото з відкритих джерел

За кілька днів з моменту реєстрації петиція до уряду вже набрала майже 50% від потрібної кількості підписів

В Україні розпочато збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти доктору філологічних наук, професору, народному депутату Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петиція вже набрала майже 11,5 тис. голосів з 25 тис. необхідних для її розгляду. Відповідну петицію опублікував Михайло Шевелюк на сайті Київради.

«Петиція до Кабінету Міністрів України з проханням присвоїти доктору філологічних наук, професору, народному депутату України VII скликання (2012-2014), голові підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки і освіти (2013) Фаріон Ірині Дмитрівні звання «Героя України» (посмертно). Доктор філологічних наук, професор Ірина Фаріон – надпотужний професійно-інтелектуальний діяч українського освітнього, культурного та політико-націоналістичного руху», – йдеться у петиції.

Як зазначається, «багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців». Петиція також висвітлює значний внесок Фаріон у розвиток української мови, освіти й культури, а також її відданість справі національної ідентичності та державності України. 

Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція стрімко збирає підтримку фото 1
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Ірина Фаріон, яка була відомою українською мовознавицею, політичною діячкою і просвітницею, залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг – організація конкурсу політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», започаткування проєкту популяризації української книги «Від книги до мети», а також створення телевізійних проєктів «Велич особистості» та «Ген українців».  Її робота охоплює не тільки наукові досягнення, але й активну політичну діяльність, включаючи ініціювання законопроєктів на захист української мови.

Збір підписів на підтримку петиції розпочався 24 липня 2024 року, і за прогнозами, це може стати важливим кроком у визнанні заслуг Фаріон перед українським народом і державою.

Нагадаємо, що у Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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