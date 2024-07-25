На сайті Київради з'явилася петиція щодо встановлення памʼятника Ірині Фаріон

Автор петиції наголошує, що встановлення пам’ятника буде символ вдячності Фаріон

22 липня на сайті Київської міської ради з проханням встановити памʼятник або памʼятну дошку громадській діячці та екснардепці Ірині Фаріон. Відповідну петицію опублікував Андрій Слободян на сайті Київради.

«Прошу вас розглянути можливість встановлення пам’ятника Ірині Фаріон у Києві для вшанування її як видатної української громадської діячки, філологині та захисниці української мови. Ірина Фаріон була відомою своєю боротьбою за збереження та розвиток української мови, а також активною участю у політичному житті країни», – зазначає автор петиції.

Андрій Слободян наголошує, що встановлення пам’ятника буде символ вдячності Фаріон.

«Встановлення пам’ятника Ірині Фаріон стане символом нашої вдячності за її працю та відданість Україні. Це також буде важливим кроком у збереженні пам’яті про тих, хто віддав своє життя заради нашої національної ідентичності та культурної спадщини», – йдеться у петиції.

Нагадаємо, що у Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.