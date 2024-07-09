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Влада Сінгапуру схвалила деякі види комах як їжу – CNN

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада Сінгапуру схвалила деякі види комах як їжу – CNN
Смажена у фритюрі сарана незабаром може з'явитися в меню Сінгапуру
фото: Getty Images

Серед схвалених для вживання видів є сарана, коники, борошняні черв’яки та кілька видів жуків

Державне продовольче агентство Сінгапуру оголосило про схвалення 16 видів їстівних комах для продажу та споживання в країні. Про це повідомляє CNN.

Рішення одразу набуло чинності, дозволяючи імпортувати комах і продукти з них, як безпечні для споживання. Серед схвалених видів є сарана, коники, борошняні черв’яки та кілька видів жуків. Цих комах можуть використати як для споживання людиною, так і для корму тваринам.

Водночас комах не можна збирати в дикій природі. Для реалізації мають надати документальне підтвердження того, що вони вирощуються в регульованих умовах.

CNN звернувся до агенства за додатковими коментарями щодо нових правил. У таких країнах як Мексика, Таїланд і Камбоджа, комахи вже є популярним делікатесом. Місцеві шеф-кухарі та ресторани експериментують з різними способами додавання комах у страви, наприклад солоні яєчні краби з суперхробаками.

Державне продовольче агентство Сінгапуру розробило нормативну базу щодо комах як харчових продуктів, яка встановлює вказівки для їх схвалення, додали в агентстві.

Також дослідники зафіксували понад 2100 їстівних видів комах, багатих вітамінами, мінералами та білком, що є стабільною альтернативою традиційній худобі, яка виробляє метан. Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму за 2022 рік, «комахи є недооціненим джерелом білка і способом боротьби зі зміною клімату».

До слова, наслідки зміни клімату створюють сприятливі умови для комарів на дедалі більших територіях. Французькі органи охорони здоров’я попереджають про ризик завезених випадків лихоманки денге напередодні Олімпійських ігор через триваючий сплеск вірусу в Америці.

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Теги: Сінгапур відео чоловік продукти

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