Від уряду через суд вимагають видавати паспорт у вигляді книжечки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оформлення паспорта у формі книжечки: суд продовжить розгляд справи у письмовому провадженні

Окружний адмінсуд Києва закінчив підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів про забезпечення можливості оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки.

Як повідомляє прес-служба суду, позивач просить суд зобов’язати уряд внести відповідні зміни до постанови, якою регулюється питання порядку оформлення паспорта громадянина України.

Нагадаємо, у березні 2018 року уряд скасував можливість оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки. Після цього внутрішні паспорти видають виключно у формі ID-карти.

Через півроку Велика палата Верховного суду дозволила видати мешканці Житомирської області паспорт України у формі книжечки, тому що громадянин виступав проти виготовлення паспорта в формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить його персональні дані.