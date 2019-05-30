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    Суспільство

    Від уряду через суд вимагають видавати паспорт у вигляді книжечки

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    Від уряду через суд вимагають видавати паспорт у вигляді книжечки

    Оформлення паспорта у формі книжечки: суд продовжить розгляд справи у письмовому провадженні

    Окружний адмінсуд Києва закінчив підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів про забезпечення можливості оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки.

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    Як повідомляє прес-служба суду, позивач просить суд зобов’язати уряд внести відповідні зміни до постанови, якою регулюється питання порядку оформлення паспорта громадянина України.

    Нагадаємо, у березні 2018 року уряд скасував можливість оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки. Після цього внутрішні паспорти видають виключно у формі ID-карти.

    Через півроку Велика палата Верховного суду дозволила видати мешканці Житомирської області паспорт України у формі книжечки, тому що громадянин виступав проти виготовлення паспорта в формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить його персональні дані.

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