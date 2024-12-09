«Укренерго» оновило графіки відключень для Києва та області на 9 грудня

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

«Укренерго» оновило графіки відключень для Києва та області на сьогодні, 9 грудня.

Тепер графік відключення світла на сьогодні у Києві має такий вигляд:

Оновлений графік відключень для Києва інфографіка «Укренерго»

Учора для Києва планувався такий обсяг відключень:

Графік відключень світла для Києва на 9 грудня інфографіка: Telegram-канал Вимикач. Київ

Графік відключень для Київської області наразі має такий вигляд:

Оновлений графік відключень для Києва інфографіка «Укренерго»

Нагадаємо, завтра, 10 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.

Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.