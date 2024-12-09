«Укренерго» оновило графіки відключень для Києва та області на 9 грудня
Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ
«Укренерго» оновило графіки відключень для Києва та області на сьогодні, 9 грудня.
Тепер графік відключення світла на сьогодні у Києві має такий вигляд:
Учора для Києва планувався такий обсяг відключень:
Графік відключень для Київської області наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, завтра, 10 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.
Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.
Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.
Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.
До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.
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