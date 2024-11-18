Столичний фунікулер призупинив роботу

Рух фунікулера призупинено через відсутність світла

Cьогодні, 18 листопада, у Києві тимчасово зупинено рух фунікулера. Усе через відсутність електропостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Як пояснюють у «Київпастрансі», рух фунікулера призупинено через відсутність світла. Інші подробиці щодо відновлення його руху – не уточнюються.

Нагадаємо, 27 серпня, Київський фунікулер відновив роботу після місячного планового ремонту. Фахівці відремонтували обладнання, провели технічне обслуговування та поточний ремонт вагонів.

Також повідомлялося, що сьогодні зранку, 18 листопада, Київська міська електричка затримується на 16 хв. Зокрема Kyiv City Express 7414 зі станції Протасів Яр у напрямку Вокзальної з технічних причин затримується на 16 хвилин.