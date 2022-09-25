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Відомий актор зняв пародію на Медведчука, якого повернули Путіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий актор зняв пародію на Медведчука, якого повернули Путіну
У пародії Медведчук палко зветрається до свог окума Путіна
фото: скріншот із відео

У відео «Медведчук» телефонує дружині і балакає з кумом

Актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий представив нову кумедну пародію і цього разу обіграв обмін Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя. Пародист потролив одіозного політика, якого повернули до кума, президента Росії Путіна.

Відео починається з того, що «Медведчук» телефонує дружині Оксані Марченко і просить її звернутися до президента Туреччини Ердогана, аби той вплинув на його повернення до України.

«Медведчук» сидить у підвалі в футболці в чорно-білу смужку і чекає на кума. Коли ж заходить «Путін», «Медведчук» вітає його та радіє, бо живий і здоровий, поки що.

«Володенько, все не так, як ти гадаєш. Я їм нічого не сказав. Просто сидів, і мовчки кивав. Пісню оцю дурну мене змушували співати «Путін – кум мой, лалала», але я не заспівав. Володенько Володенькович, там, звісно, жах був. Я так на тебе стукав, ой, я так за тобою сумував. Володенько, ми з тобою пройшли вогонь, воду та дизельні труби», – говорить Великий у ролі Медведчука.

Політик каже, що може допомагати Путіну і бути його правою рукою – так само десь безглуздо бовтатися, як і вона.

«Володенько, а що зі мною буде? У мене буде інша спеціальна операція? Яка? Що мені відріжуть?», – каже у відео «Медведчук».

Раніше актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий висміяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

 

Теги: актор відео політика путін

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