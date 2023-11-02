Міноборони залишило військовослужбовиць без спідньої білизни

За інструкцією, у рік повинно видаватися дві пари трусів та топу жіночого

Понад 42 тис. жінок-військовослужбовців не забезпечено спідньою білизною за бюджетні кошти. Про це свідчать результати ревізії Рахункової палати, повідомляє «Главком».

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Тилове командування сил логістики ЗСУ під час планування потреб на 2023 рік не врахувало норм щодо забезпечення спідньою білизною військовослужбовиць. Таким чином в I півріччі Міноборони не здійснювало закупівель жіночої спідньої білизни (за інструкцією, у рік видається дві пари трусів та топу жіночого). Це означає, що понад 42 тис. військовослужбовиць не забезпечено належним речовим майном, відповідно до визначених норм.

До того ж Міноборони особливо не перевіряло контрагентів. Частина з них є фігурантами низки кримінальних проваджень. У результаті (на кінець червня) спостерігався зрив поставок понад 3 млн одиниць речового майна на суму 3,1 млрд грн. Зовсім не поставлено 2,3 млн одиниць речового майна на 2 млрд грн, що становить 20% обсягів за контрактами у I півріччі.

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«Управлінські провали у системі публічних закупівель Міністерства оборони призводять до значних наслідків. Оборонні потреби планувалися на рівні 2019 року. І це при тому, що в лютому 2022 року почалася повномасштабна війна Росії проти України», – зробив висновок співрозмовник «Главкома» у Рахунковій палаті, обізнаний із деталями великого аудиту.

Нагадаємо, улітку Міноборони презентувало нову жіночу військову форму. Вона пошита з урахуванням антропометричних дані жінок. Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.