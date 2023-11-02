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Міноборони залишило військовослужбовиць без спідньої білизни

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міноборони залишило військовослужбовиць без спідньої білизни
Понад 42 тис. військовослужбовиць не забезпечено належним речовим майном
фото з відкритих джерел

За інструкцією, у рік повинно видаватися дві пари трусів та топу жіночого

Понад 42 тис. жінок-військовослужбовців не забезпечено спідньою білизною за бюджетні кошти. Про це свідчать результати ревізії Рахункової палати, повідомляє «Главком».

Тилове командування сил логістики ЗСУ під час планування потреб на 2023 рік не врахувало норм щодо забезпечення спідньою білизною військовослужбовиць. Таким чином в I півріччі Міноборони не здійснювало закупівель жіночої спідньої білизни (за інструкцією, у рік видається дві пари трусів та топу жіночого). Це означає, що понад 42 тис. військовослужбовиць не забезпечено належним речовим майном, відповідно до визначених норм.

До того ж Міноборони особливо не перевіряло контрагентів. Частина з них є фігурантами низки кримінальних проваджень. У результаті (на кінець червня) спостерігався зрив поставок понад 3 млн одиниць речового майна на суму 3,1 млрд грн. Зовсім не поставлено 2,3 млн одиниць речового майна на 2 млрд грн, що становить 20% обсягів за контрактами у I півріччі.

«Управлінські провали у системі публічних закупівель Міністерства оборони призводять до значних наслідків. Оборонні потреби планувалися на рівні 2019 року. І це при тому, що в лютому 2022 року почалася повномасштабна війна Росії проти України», – зробив висновок співрозмовник «Главкома» у Рахунковій палаті, обізнаний із деталями великого аудиту.

Нагадаємо, улітку Міноборони презентувало нову жіночу військову форму. Вона пошита з урахуванням антропометричних дані жінок. Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.

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Теги: Міноборони війна військові Рахункова палата

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