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Побиття чоловіка працівниками військкомату в Одесі. ДБР розпочало розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Побиття чоловіка працівниками військкомату в Одесі. ДБР розпочало розслідування
Працівники ТЦК одягли на чоловіка кайданки
фото: скрін із відео

Встановлюються всі обставини інциденту

Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«14 листопада 2023 року низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Одесі на вулиці жорстко затримали і заштовхали в автомобіль чоловіка. Відео інциденту опублікували в мережі.

Одеські Telegram-канали повідомляли, що затримання відбувалося на очах у його дружини і маленької дитини. За їх словами, чоловіка побили і зв'язали. На відео можна почути, як жінка запитує: «Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв’язали?».

Навколо автомобіля зібралися жінки з дітьми, також підійшли перехожі. Пізніше на місце події прибули поліцейські. На іншому відео можна побачити, як люди в цивільному штовхають чоловіка в наручниках в протилежну сторону.

Теги: Одеса військові ДБР

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