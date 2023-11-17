Справа Фаріон. Нові політичні реалії

Справа Фаріон суспільно чутлива

Неоднозначні заяви львівської професорки і екс-депутатки Ірини Фаріон стали чи не найбільш обговорюваними за останній тиждень. Можу судити по своїй стрічці у соцмережах. 90% обурюється, але 10% захищають вже екс-професорку Львівської Політехніки.

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Справа Фаріон суспільно чутлива. З одного боку екс-нардепка апелює до тези захисту рідної мови, яку підтримує багато громадян. З іншого, робить образливі заяви, які розколюють і обурюють значну частину суспільства. Тому, на мою думку, вкрай важливим є те, що СБУ порушила кримінальні справи за чотирма статтями КК та ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екс-нардепки. Це переводить справу у юридичну, законну площину: кожен має відповідати за свої дії згідно до норм чинного законодавства.

Бачив багато заяв військових та членів їх родин, які були обурені заявами Фаріон та вимагали позасудового покарання. Це був би вкрай небезпечний прецедент в умовах війни. Очевидно, що свідомо чи ні, Фаріон підігрувала ворогу та працювала на розкол суспільства. Тепер же кейс переходить у юридичний вимір: висловлюванням і діям Фаріон буде дана оцінка під час експертизи. Справу відкрили за 4 статтями: порушення рівноправності громадян; образа честі і гідності військовослужбовця; порушення таємниці листування; порушення недоторканості приватного життя. Всі вони мають конкретне підґрунтя: від образи українських військових до розкриття даних проукраїнського студента, який потрапив на олівець окупантам у Криму.

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Висновків з кейсу Фаріон може бути декілька. По-перше, очевидно, що статус професора, екс-нардепки або найбільш екстравагантного захисника рідної мови, не дає індульгенції на порушення законів. По-друге, крім успішної боротьби з колаборантами та російськими агентами, в СБУ вимальовується окремий пласт роботи – нейтралізація корисних для ворога ідіотів, які порушують закони. І тут важливо, що підлеглі Малюка не бояться брати на себе відповідальність у таких резонансних для суспільства справах.

Що ж до Ірини Дмитрівни, то вона, передбачаю, на фоні хайпу, спробує повернутись в українську політику. Нагадаю, останні вибори до парламенту у рідному Львові Фаріон з тріском програла. Думаю, що і зараз «свободівка» недооцінює вплив війни на настрої людей та нові політичні реалії.