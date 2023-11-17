Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Справа Фаріон. Нові політичні реалії

glavcom.ua
«Кожен має відповідати за свої дії згідно до норм чинного законодавства»
фото: rbc.ua

Справа Фаріон суспільно чутлива

Неоднозначні заяви львівської професорки і екс-депутатки Ірини Фаріон стали чи не найбільш обговорюваними за останній тиждень. Можу судити по своїй стрічці у соцмережах. 90% обурюється, але 10% захищають вже екс-професорку Львівської Політехніки.

Справа Фаріон суспільно чутлива. З одного боку екс-нардепка апелює до тези захисту рідної мови, яку підтримує багато громадян. З іншого, робить образливі заяви, які розколюють і обурюють значну частину суспільства. Тому, на мою думку, вкрай важливим є те, що СБУ порушила кримінальні справи за чотирма статтями КК та ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екс-нардепки. Це переводить справу у юридичну, законну площину: кожен має відповідати за свої дії згідно до норм чинного законодавства.

Бачив багато заяв військових та членів їх родин, які були обурені заявами Фаріон та вимагали позасудового покарання. Це був би вкрай небезпечний прецедент в умовах війни. Очевидно, що свідомо чи ні, Фаріон підігрувала ворогу та працювала на розкол суспільства. Тепер же кейс переходить у юридичний вимір: висловлюванням і діям Фаріон буде дана оцінка під час експертизи. Справу відкрили за 4 статтями: порушення рівноправності громадян; образа честі і гідності військовослужбовця; порушення таємниці листування; порушення недоторканості приватного життя. Всі вони мають конкретне підґрунтя: від образи українських військових до розкриття даних проукраїнського студента, який потрапив на олівець окупантам у Криму.

Висновків з кейсу Фаріон може бути декілька. По-перше, очевидно, що статус професора, екс-нардепки або найбільш екстравагантного захисника рідної мови, не дає індульгенції на порушення законів. По-друге, крім успішної боротьби з колаборантами та російськими агентами, в СБУ вимальовується окремий пласт роботи – нейтралізація корисних для ворога ідіотів, які порушують закони. І тут важливо, що підлеглі Малюка не бояться брати на себе відповідальність у таких резонансних для суспільства справах.

Що ж до Ірини Дмитрівни, то вона, передбачаю, на фоні хайпу, спробує повернутись в українську політику. Нагадаю, останні вибори до парламенту у рідному Львові Фаріон з тріском програла. Думаю, що і зараз «свободівка» недооцінює вплив війни на настрої людей та нові політичні реалії.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ кримінал Ірина Фаріон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голосування в першому читанні за законопроєкт проти російської церкви
Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ
21 жовтня, 12:17
У квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував постачання гелікоптера для Головного управління розвідки Міноборони
Справу експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва передано до суду
18 жовтня, 14:10
Дугіна активно підтримувала війну РФ проти України
СБУ ліквідували Дар'ю Дугіну. Вибухівку заклали у клітку для кота – The Washington Post
23 жовтня, 20:06
Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:00
Росіяни дистанційно завербували чоловіка після початку повномасштабного вторгнення
СБУ викрила доцента університету, який коригував удари РФ по Харкову
15 листопада, 11:58
Звільнення Фаріон та хімічна зброя проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
Звільнення Фаріон та хімічна зброя проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
15 листопада, 21:00
Infiniti FX35 врізався у Peugeot
На Тернопільщині син судді влаштував смертельну ДТП (фото)
31 жовтня, 07:53
Жорін вважає, що правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на висловлювання Фаріон
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
6 листопада, 19:43
Ташева обіцяє притягнути до відповідальності Фаріон
Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала
13 листопада, 14:13

Олексій Голобуцький

Справа Фаріон. Нові політичні реалії
Справа Фаріон. Нові політичні реалії
Cвідоме людожерство «простих росіян»
Cвідоме людожерство «простих росіян»
Кремль готує росіян до завершення війни?
Кремль готує росіян до завершення війни?
Кадиров проти російської мови? Що сталося у Чечні
Кадиров проти російської мови? Що сталося у Чечні
Кібервійна. Ми перемагаємо?
Кібервійна. Ми перемагаємо?
Втрати української армії. Чи мають українці знати правду?
Втрати української армії. Чи мають українці знати правду?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
16K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
16K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
7565
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
6056
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
4706
Українців бракує. Стало відомо, де Чехія шукатиме працівників

Новини

Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Вчора, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 04:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту