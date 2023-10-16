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Виконавчий комітет Європейської федерації журналістів вперше провів засідання за участю України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Виконавчий комітет Європейської федерації журналістів вперше провів засідання за участю України
«Цивілізований світ виявляє солідарність із Україною»: голова НСЖУ взяв участь у засіданні виконкому Європейської федерації журналістів
фото: НСЖУ

Голова НСЖУ Сергій Томіленко презентував європейським колегам ініціативу «Розстріляна свобода слова»

Українські медіа та журналісти потребують сталої підтримки – на цьому наголосила президентка Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) Майя Север під час засідання керівного комітету (виконкому) цього найбільшого журналістського об’єднання Європи, що відбулося 13 жовтня, в п’ятницю, в Парижі. Про це повідомляє інформаційна служба НСЖУ.

Це – перше засідання найвищого виконавчого органу ЄФЖ, в якому взяв участь голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, котрий нещодавно ввійшов до його складу.

Під час засідання керівного комітету ЄФЖ його члени ознайомилися з діяльністю медійної спільноти й спілки журналістів України. Особливе зацікавлення колег викликала робота мережі Центрів журналістської солідарності, яку НСЖУ розгорнула після початку повномасштабної війни з метою надання різноманітної допомоги тисячам журналістів та медіа, які так чи інакше постраждали внаслідок російської агресії, та підтримки медійників, що працюють у небезпечних регіонах України.

Сергій Томіленко закликав Європейську федерацію журналістів бути лідером у комунікаціях із Європейською Комісією, міжнародними гуманітарними організаціями та фінансовими донорами в реалізації програм підтримки українських журналістів.

«Цивілізований світ виявляє солідарність із Україною в тому числі й виділяючи ресурси на підтримку гуманітарної та інформаційної сфери, – каже голова НСЖУ. – Наше завдання – щоб та допомога, яку виділяють міжнародні партнери, доходила до журналістів і медіа, які щодня чесно й професійно виконують свою роботу. Щоб ця допомога сприяла їхньому виживанню й стабільній роботі в умовах війни. Від цього залежить, чи зможуть мільйони українців отримувати життєво важливу інформацію».

На тому, що українські медіа гостро потребують підтримки, наголосила членкиня керівного комітету ЄФЖ з Італії Анна Дель Фрео, яка нещодавно відвідала Україну. «Наш обов’язок – підтримати українських колег», – заявила вона.

Керівний комітет ЄФЖ звертається до національних журналістських спілок європейських держав із закликом організувати в своїх країнах проведення фотовиставки «Україна: журналісти в зонах бойових дій», яку вперше презентовано 11-13 жовтня в Парижі й найближчим часом буде представлено в Брюсселі. Унікальні фотороботи, включені до експозиції, зберігатимуться у штаб-квартирі ЄФЖ. Їх надаватимуть для проведення виставок та обговорень у європейських країнах питань допомоги українським журналістам. Наразі зацікавлення експонуванням світлин у своїх державах виявили журналістські спілки Німеччини, Іспанії, Данії, Італії та деяких інших країн.

Також голова НСЖУ Сергій Томіленко презентував європейським колегам ініціативу «Розстріляна свобода слова» – збір свідчень українських журналістів про воєнні злочини рф проти журналістів та медіа. Понад 100 відео свідчень та перекладених англійською мовою текстових матеріалів ЄФЖ внесе до спеціальних досьє, які публікуються на спеціальній Платформі Ради Європи. «Воєнні злочинці з рф мають бути покарані за злочини проти журналістів та медіа в Україні», – наголосив генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гуттієррес.

Європейська федерація журналістів – це найбільша журналістська асоціація Європи, яка об’єднує понад 70 медійних організацій європейських країн. До керівного комітету входить президент, віцепрезидент ЄФЖ і семеро представників національних журналістських спілок.

Теги: НСЖУ Україна журналіст

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