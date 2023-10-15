Україна через 18 років відновила рух потяга «Львів – Варшава»

Потяг курсуватиме через КПП «Рава-Руська»

У неділю, 15 жовтня, запустили перше за 18 років залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% квитків.

Завдяки новому залізничному сполученню дістатись зручно до Варшави та Любліна, де робитимуть зупинку, можна не лише зі Львова, а й з Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Моршина, Брюховичів та Жовкви. До Рава-Руської пасажири можуть добратись потягом Коломия – Рава-Руська (№867/868), а у Раві-Руській пересісти до прямий потяг до Варшави.

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В «Укрзалізниці» наголошують, що пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів. Рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно виконуватиме рухомий склад польського залізничного перевізника SKPL. За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів.

Це вперше за 18 років між Львовом та Варшавою почнуть курсувати поїзди.

Зі Львова потяг вирушатиме о 08:30, прибуття до Рави-Руської о 09:58 (ціна квитка – 133,89 грн у вагоні другого класу). Час очікування між поїздами – 32 хвилини. З кордону поїзд вирушає о 10:30 і прибуває до Варшави о 17:29 (квиток у вагоні першого класу – 1190,59 грн; другого – 1067,83 грн). Тривалість маршруту між кінцевими пунктами – 10 годин.

З Варшави поїзд відправляється о 21:45, прибуття на кордон – 05:15. Після години очікування виїзд з Рави-Руської о 06:15, прибуття до Львова – 07:45. Загальний час в дорозі – 9 годин.