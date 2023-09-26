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Американська General Dynamics вивчає можливість виробництва БМП Ascod спільно з українцями

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Американська General Dynamics вивчає можливість виробництва БМП Ascod спільно з українцями
Українські військовослужбовці випробували БМП з метою порівняння динамічних властивостей Ascod з існуючою на озброєнні ЗСУ технікою
фото з відкритих джерел

Універсальна платформа Ascod може бути оснащена різноманітними системами озброєння

Європейське відділення американської корпорації «General Dynamics», східноєвропейський промисловий конгломерат «Czechoslovak Group» та «Українська бронетехніка» розглядають можливість ліцензійного виробництва бойових машин піхоти Ascod, йдеться у повідомленні української компанії.

«Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя наших військових. Саме тому ми плануємо постачати та виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів NATO», – розповів гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас.

Фахівці компанії спільно з військовослужбовцями ЗСУ, ДНДІ випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки та спеціалістами холдингу «Czechoslovak Group» відвідали виробничі потужності General Dynamics European Land Systems у м. Трубія, Іспанія, де ознайомилися з унікальним виробництвом колісної та гусеничної техніки з використанням надсучасних технологій та у відповідності до стандартів NATO. Українські військовослужбовці випробували БМП з метою порівняння динамічних властивостей Ascod з існуючою на озброєнні ЗСУ технікою.

Універсальна платформа Ascod може бути оснащена різноманітними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30/40 мм типу МК 44 Bushmaster, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.

Платформа оснащена унікальними системами балістичного та протимінного захисту, що забезпечує рівень захисту відповідно до STANAG 4569 – рівень 4 для балістичного захисту (бронебійний постріл калібру 14,5 мм) та рівень 4a/4b для протимінного захисту (10 кг вибухової речовини). Ascod перебуває на озброєнні провідних армій світу та країн NATO таких як: Іспанія, Великобританія, Австрія та інших.

«Обговорюємо з General Dynamics European Land Systems можливість в найкоротший термін постачати Ascod в Україну, якнайшвидше організувати виробництво та обслуговування платформи в Україні та інтегрувати передові системи озброєння, електроніки та зв’язку для досягнення оперативної сумісності ЗСУ та NATO» – розповів Бельбас.

Теги: озброєння Україна машини

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