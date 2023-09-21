Бельгія шукає варіанти передати Україні винищувачі F-16

Бельгія розглядає варіант, коли українські пілоти літаки могли б використовувати не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань

Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в ефірі VRT.

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«Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків», – сказав Де Кроо.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

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«Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути», – зазначив прем'єр Бельгії.

Де Кроо також додав, що українські пілоти літаки могли б використовувати не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань.

«Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими», – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Бельгія підготувала для ЗСУ перші 10 відремонтованих бронетранспортерів М113. Також повідомлялося, що Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow .