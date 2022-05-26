Військові хірурги провели унікальну операцію на нирках пораненого

Наші військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі

Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні військові хірурги провели сучасну лапароскопічну операцію – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа.

Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«У нас дуже гарні новини від медичних сил ЗСУ. Наші військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі. Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа», – написала Ганна Маляр.

У мобільному госпіталі виконано вже дві такі операції і врятовано життя поранених воїнів. Завдяки надсучачним технологіям та професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті.

«Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених», – твердить заступниця міністра оборони.

Раніше повідомлялося, що у дитячій лікарні «Охматдит» лікарі провели складну операцію новонародженому.

У тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Ті аптеки, що досі працюють, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів.

Читайте також: Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео)