Майже всі аптеки Херсонщини припинили роботу, – Денісова

Тим часом окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму

Ті аптеки, що досі працюють, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів

У тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Про це повідомила Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

Внаслідок неможливості здійснення поставок у регіоні припинили роботу майже всі аптеки. Невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів.

У зв’язку з цим в області утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижувальних засобів.

«Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки не сертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей», – зазначає Денісова.

Загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території, які готові доправити гуманітарну допомогу. Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій.

Денісова вкотре наголошує, що РФ порушує права жителів України на медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.

Тим часом перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області говорять про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 травня спрогнозував розвиток ситуації на фронті на найближчі кілька тижнів.