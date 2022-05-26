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    Майже всі аптеки Херсонщини припинили роботу, – Денісова

    Тим часом&nbsp;окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму - Майже всі аптеки Херсонщини припинили роботу, – Денісова
    Тим часом окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму
    Фото: Getty Images

    Ті аптеки, що досі працюють, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів

    У тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Про це повідомила Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

    Внаслідок неможливості здійснення поставок у регіоні припинили роботу майже всі аптеки. Невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів.

    У зв’язку з цим в області утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижувальних засобів.

    «Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки не сертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей», – зазначає Денісова.

    Загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території, які готові доправити гуманітарну допомогу. Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій.

    Денісова вкотре наголошує, що РФ порушує права жителів України на медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.

    Тим часом перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області говорять про намір Росії закріпитися на цих територіях.

    Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 травня спрогнозував розвиток ситуації на фронті на найближчі кілька тижнів.

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    Теги: росія окупанти війна ціни криза Україна Людмила Денісова ліки медичні препарати окупація #stoprussia
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    Майже всі аптеки Херсонщини припинили роботу, – Денісова