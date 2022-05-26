Військові знищили блокпост ворога біля Бахмута

Трасу Лисичанськ-Бахмут, якою здійснюється евакуація, постійно обстрілюють росіяни

Українські військові знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ-Бахмут. Дорога постійно прострілюється і її ще називають «дорогою життя», якою евакуюють луганчан. Про це йдеться у повідомленні голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

«Було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час, навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася уже навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу тепер не контролює російська армія», – розповів він в ефірі марафону UA:Разом.

За словами Гайдая, наразі російська армія постійно тримає цю дорогу під обстрілами, причому стріляє по ній прицільно.

«Проїхати по трасі – навіть не лотерея 50/50, вже 80/20. Доїхати з Бахмута в Лисичанськ колосально складно», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

За минулу добу на Донеччині окупанти обстріляли 13 населених пунктів. РФ била з ракетних комплексів «Іскандер», «Градів» і «Торнадо», важкої артилерії та танків.

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