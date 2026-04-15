Очільнику кримського музею Тавриди Мальгіну оголошено підозру

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Пограбування музею сталося під час відступу російських військ з Херсона
За даними слідства, Андрій Мальгін причетний до викрадення майже 11 тис. музейних експонатів

Так званому директору Центрального музею Тавриди в Криму Андрію Мальгіну оголошено підозру. Він причетний до викрадення колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням генерального прокурора Руслана Кравченка.

«Восени 2022 року підозрюваний, виконуючи накази військово-політичного керівництва РФ, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України. Він діяв спільно з так званим «міністром культури» Херсонщини, його заступником та «директоркою» Херсонського музею», – розповів Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що фактично викрадено майже 11 тис. експонатів із 14 тис. колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення його у розшук.

Генпрокурор додав, що співучасникам злочину було повідомлено про підозру раніше. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину.

«Росія системно краде мистецьку спадщину України. Це не випадкові факти чи «евакуація» задля збереження, а цілеспрямована політика на державному рівні. Ці злочини не залишаться безкарними. Ті, хто думає, що вдасться сховатися за кордоном – помиляються», – каже він.

До слова, Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

