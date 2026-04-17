Картини херсонського художника «спливли» в окупованому Криму (фото)

Лариса Голуб
В окупованому Криму виявили вкрадені полотна херсонського художника Єгора Толкунова
фото: Херсонський художній музей

Херсонський художній музей ідентифікував чергові докази злочинів Росії у Криму

Херсонський художній музей продовжує відстежувати культурні цінності, які викрали російські окупанти. Завдяки випадковому фото з Криму вдалося ідентифікувати дві роботи видатного майстра Єгора Толкунова, які незаконно експонуються в Сімферополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Херсонського художнього музею.

На одному з нещодавніх знімків із Центрального музею Тавриди вдалося розпізнати одразу дві роботи херсонського митця – «Автопортрет» (1987) та «Ливарний цех» (1980). Фото було зроблене у березні 2026 року під час візиту представників окупаційного «міністерства культури».

Єгор Толкунов (1943–2018) вважається одним із найяскравіших художників Херсона. Його творчість охоплює портрет, пейзаж, натюрморт і абстракцію, а стиль вирізняється стриманою палітрою, глибоким психологізмом і тонким відчуттям світла.

«Роботи митця легко впізнати за стриманою палітрою, глибоким психологізмом та елегантним поєднанням світла та меланхолії», – зазначили у музеї.

Картина «Автопортрет»

фото з відкритих джерел

Як зазначили у музеї, «Автопортрет» митця має особливу емоційну глибину — художник зображений зі спини, у стані внутрішньої зосередженості, що підкреслює його зв’язок із творчістю та природою.

«У творчості Толкунова це один із багатьох образів, де він зображує собі за роботою, підкреслюючи нерозривний зв'язок художника з навколишнім світом. Не дивлячись на те, що обличчя видно лише у профіль, поза фігурою на тлі безкрайнього засніженого простору промовисто передає глибоку зосередженість, внутрішню силу та абсолютну відданість своїй справі», – зазначають музейники.

Картина «Ливарний цех»

фото: Херсонський художній музей

«Ливарний цех» демонструє іншу грань його таланту – здатність переосмислювати індустріальні сюжети, виходячи за рамки соцреалізму та зберігаючи авторську незалежність.

«Репутація художника базувалася на безкомпромісності: він писав так, як відчував, а не так, як вимагали каноні соцреалізму. Як результат – замість холодного пафосу ми бачимо живу атмосферу заводу», – зауважують експерти.

У музеї наголосили, що кожна ідентифікована робота є важливим доказом для міжнародних судів і ще одним кроком до повернення культурних цінностей в Україну. Робота з пошуку та фіксації викраденого триває.

Нагадаємо, так званому директору Центрального музею Тавриди в Криму Андрію Мальгіну оголошено підозру. Він причетний до викрадення колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. Генпрокурор зазначив, що фактично викрадено майже 11 тис. експонатів із 14 тис. колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

«Главком» писав, що картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії. Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади, зробивши зупинку на ніч у Дейфонтесі. Водії заявили, що охороняли вантаж під час зупинки. Коли фургон прибув до музею, картина не була помічена серед решти робіт. 

