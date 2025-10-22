Головна Світ Соціум
Викрадач картини Рембрандта дав пораду злодіям, що пограбували Лувр

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Викрадач картини Рембрандта дав пораду злодіям, що пограбували Лувр
Лувр зараз потужно охороняють
фото: Reuters

Викрадач картини Рембрандта порадив грабіжникам Лувру продати вкрадене музею

Американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років. Свою думку він висловив в інтерв'ю телеканалу ABC, пише «Главком».

«Найкраще, що вони можуть зробити, якщо хочуть заробити на них (украдених коштовностях) хоч якісь гроші, – це потримати їх у себе кілька років, а потім попросити когось звернутися до музею, скажімо, через адвоката та спробувати повернути коштовності», – сказав він.

Майлз Коннор – американський музейний злодій. У 1980-х роках він викрав картину Рембрандта з Музею образотворчих мистецтв у Бостоні, яку потім повернув до музею за допомогою свого друга. За це він отримав винагороду у розмірі $50 тис. У 1960–1970-ті роки пограбував не менше десятка музеїв та приватних колекцій у Новій Англії. У 1974 році він був заарештований при спробі збуту чотирьох картин з музею в Мені загальною вартістю $165 тис. Перебуваючи вже під слідством, організував нове викрадення – картини Рембрандта з музею Бостона, – і використав її повернення як предмет торгу для пом'якшення вироку. Провів у в'язницях понад десять років.

На думку Коннора, винагорода, яку грабіжники можуть отримати за повернення коштовностей, може досягти $5 млн. За його словами, пограбування Лувру «біса близько» до того, щоб стати найдорожчим музейним пограбуванням в історії.

Злодій Майлз Коннор дав одну пораду викрадачам з музею Лувра
Злодій Майлз Коннор дав одну пораду викрадачам з музею Лувра

При цьому злодій наголосив, що цінність вкраденого не лише у його вартості, а й у його історичній та естетичній значущості. Коннор заявив, що через це грабіжників «обливатиме брудом» вся країна.

До слова, директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву. 

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.

Раніше стало відомо, що французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.

