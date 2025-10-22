Викрадач картини Рембрандта дав пораду злодіям, що пограбували Лувр
Викрадач картини Рембрандта порадив грабіжникам Лувру продати вкрадене музею
Американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років. Свою думку він висловив в інтерв'ю телеканалу ABC, пише «Главком».
«Найкраще, що вони можуть зробити, якщо хочуть заробити на них (украдених коштовностях) хоч якісь гроші, – це потримати їх у себе кілька років, а потім попросити когось звернутися до музею, скажімо, через адвоката та спробувати повернути коштовності», – сказав він.
На думку Коннора, винагорода, яку грабіжники можуть отримати за повернення коштовностей, може досягти $5 млн. За його словами, пограбування Лувру «біса близько» до того, щоб стати найдорожчим музейним пограбуванням в історії.
При цьому злодій наголосив, що цінність вкраденого не лише у його вартості, а й у його історичній та естетичній значущості. Коннор заявив, що через це грабіжників «обливатиме брудом» вся країна.
До слова, директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву.
Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.
Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.
Раніше стало відомо, що французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.
