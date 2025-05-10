СБУ затримала «злодія в законі» на прізвисько Умка – ЗМІ

«Злодія в законі» вже доставили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку

У серпні 2022 року Умку затримали працівники Нацполіції на Закарпатті, але після складання протоколу його відпустили

Служба безпеки України затримала «злодія в законі» Сергія Олійника на прізвисько Умка. Як інформує «Главком», про це, посилаючись на власні джерела у спецслужбах, повідомляє Zn.ua.

Видання стверджує, що «злодія в законі» вже доставили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

Напередодні «Українська правда» писала, що 1 березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори «Паріматч» Сергія Портнова.

На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Умка. У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 «злодіїв у законі».

Після публікації керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

У серпні 2022 року Умку затримали працівники Нацполіції на Закарпатті, але після складання протоколу його відпустили. Він близький до іншого дніпрянина, кримінального авторитета Олександра Петровського (Нарік"), якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, «вору в законі» на прізвисько «Гега Озургетський» та «кримінальному авторитету» «Хромому» повідомлено про підозру. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито злочинне угруповання.

Також колишній очільник МВС Денис Монастирський, який загинув у авіатрощі, виграв суд у «злодія в законі» Андрія Недзельського (кличка Нєдєля).