Вовк судиться з Україною в ЄСПЛ через начебто розголошення НАБУ матеріалів слідства

На думку Павла Вовка, метою НАБУ було нанесення шкоди його репутації, тиск на судову систему і створення іміджу НАБУ як ефективного органу

Суддя Вовк скаржиться на те, що заяви НАБУ порушили його презумпцію невинності

Голова Окружного адміністративного суду м. Києва (ОАСК) Павло Вовк подав скаргу на Україну до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як зазначається в офіційному документі ЄСПЛ, копія якого є в розпорядженні «Капіталу» справі «Павло Вовк проти України» присвоєно номер 54353/20. Заяву було подано 13 січня 2021 року, пише Капітал.

У заяві суддя Вовк стверджує, що з 2016 року у нього, як у голови ОАСК, були розбіжності, а останнім часом і відкрита конфронтація з Національним антикорупційним бюро України. При цьому суддя зазначає, що НАБУ організувало проти нього громадську кампанію, використовуючи матеріали кримінальних справ для власного піару і для очорнення Вовка.

Зокрема, зазначається, що в липні 2019 року НАБУ опублікувало на своєму сайті інформацію про кримінальну справу проти Павла Вовка, що знаходиться на розгляді, включаючи записи розмов, отримані в результаті негласного спостереження. При цьому публікація супроводжувалася коментарями, що пояснюють обставини інкримінованих правопорушень таким чином, ніби звинувачення НАБУ ґрунтувалися на вже доведених фактах.

Інша аналогічна публікація з'явилася в липні 2020 року.

Суддя Вовк скаржиться на те, що дані заяви НАБУ, засновані на недоведених звинуваченнях, порушили його презумпцію невинності. Він також стверджує, що зазначені публікації порушили право на повагу до його приватного життя і пошкодили його репутації.

Позивач також стверджує, що в Україні у нього немає ефективних засобів правового захисту від подібних дій НАБУ.

При цьому, на думку Павла Вовка, метою НАБУ було зовсім не інформування громадськості, а саме нанесення шкоди його репутації, тиск на судову систему і створення іміджу НАБУ як ефективного органу.

У зв'язку з початком розгляду, ЄСПЛ направив кілька питань сторонам справи, на які вони повинні дати відповідь. По суті, мова йде про те, що Павло Вовк і НАБУ повинні дати свої коментарі до матеріалів справи.

Коли саме буде винесено вердикт у справі, не повідомляється.

Джерело: УНІАН