Чоловіки міськради Броварів отримали повістки (відео)

Першим повістку під час засідання отримав міський голова Ігор Сапожко

Сьогодні, 31 січня, на виконкомі міськради Броварів усім чоловікам вручили повістки. Вони мають з’явитися в «військкомат» для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім. Першим повістку отримав мер Броварів Ігор Сапожко.





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Нагадаємо, що нещодавно військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Глава держави зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.