У МВС пояснили, що не можна проносити на дебати на НСК «Олімпійський»



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Силовики біля НСК «Олімпійський»

Сили МВС «абсолютно готові і мають всі необхідні ресурси», щоб забезпечити безпеку під час дебатів на стадіоні

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що перевірки на НСК «Олімпійський» під час дебатів будуть «глибокі і прискіпливі», тож закликав не вступати в конфлікти з правоохоронцями і лояльно ставиться до прохань показати сумки, застосування металошукачів і т. д.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Сили МВС абсолютно готові і мають всі необхідні ресурси, включаючи резерви, для того, щоб забезпечити безпеку, але за однієї умови: обидва лідери двох політичних таборів, що протистоять один одному, і їх прихильники будуть налаштовані на мирний характер цього справді незвичайного масового заходу», - сказав Шевченко.

Він просить всіх відповідально поставитися до всіх заходів безпеки, які будуть забезпечуватися силами Національної поліції, Національної гвардії і ДСНС.

«Будь ласка, всі, хто зможе і захоче туди прийти, ні в якому разі не беріть з собою нічого, що може бути використане як зброя, навіть якщо вона легальна, наприклад газові балончики, ножі, метальні предмети. Також нічого, що може бути використано як піротехніка», - акцентував увагу директор департаменту комунікації МВС.

Напередодні вночі кандидат в президенти України Володимир Зеленський повідомив про старт розповсюдження квитків на дебати з Петром Порошенком.

Натомість у вівторок ввечері Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

Зазначимо, що 16 квітня речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.