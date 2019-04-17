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    У МВС пояснили, що не можна проносити на дебати на НСК «Олімпійський»

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    <p>Силовики біля НСК &laquo;Олімпійський&raquo;</p> - У МВС пояснили, що не можна проносити на дебати на НСК «Олімпійський»

    Силовики біля НСК «Олімпійський»

    Сили МВС «абсолютно готові і мають всі необхідні ресурси», щоб забезпечити безпеку під час дебатів на стадіоні

    Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що перевірки на НСК «Олімпійський» під час дебатів будуть «глибокі і прискіпливі», тож закликав не вступати в конфлікти з правоохоронцями і лояльно ставиться до прохань показати сумки, застосування металошукачів і т. д.

    Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Сили МВС абсолютно готові і мають всі необхідні ресурси, включаючи резерви, для того, щоб забезпечити безпеку, але за однієї умови: обидва лідери двох політичних таборів, що протистоять один одному, і їх прихильники будуть налаштовані на мирний характер цього справді незвичайного масового заходу», - сказав Шевченко.

    Він просить всіх відповідально поставитися до всіх заходів безпеки, які будуть забезпечуватися силами Національної поліції, Національної гвардії і ДСНС.

    «Будь ласка, всі, хто зможе і захоче туди прийти, ні в якому разі не беріть з собою нічого, що може бути використане як зброя, навіть якщо вона легальна, наприклад газові балончики, ножі, метальні предмети. Також нічого, що може бути використано як піротехніка», - акцентував увагу директор департаменту комунікації МВС.

    Напередодні вночі кандидат в президенти України Володимир Зеленський повідомив про старт розповсюдження квитків на дебати з Петром Порошенком.

    Натомість у вівторок ввечері Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

    Зазначимо, що 16 квітня речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

    Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

    До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

    Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

    Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

    Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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