Поцілунок, білий танець і сюрприз. Як Марина Порошенко привітала чоловіка з днем народження (відео)

Сьогодні, 26 вересня, п'ятий України Петро Порошенко святкує день народження. Експредиденту виповнилося 56 років. З цієї нагоди дружина Марина Порошенко підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

За словами дружини експрезидента, підготовку до дня народження чоловіка почали заздалегідь – ще два тижні тому діти засіли за музичні інструменти, а вона з командою – за організацію сюрпризу.

Під мелодію із фільму «Ромео і Джульєтта» колишня перші леді пригадала щасливі моменти їхнього спільного життя.

«Усі ми хотіли подарувати нашому імениннику емоції. Бо саме вони наповнюють наше життя змістом, дають енергію та сили рухатися вперед. Наша пам’ятна зустріч, коли проводжала Петра Олексійовича до армії, незабутні миті народження наших дітей, той день, коли він, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, складав присягу на вірність нашій великій європейській країні. Та зимна ніч, коли десятки тисяч українців на Софійській площі вітали створення Єдиної Помісної Церкви України, моменти, коли на світ з’явилися наші дорогі онуки – такі спогади закарбовуються у серці назавжди.

Тож до дня народження Петра Олексійовича ми влаштували вечір незабутніх емоцій, а у цьому нам допомогла чарівна мелодія із фільму «Ромео і Джульєтта» у виконанні наших дітей. Саме на цей фільм майбутній чоловік запросив мене у кіно у далекому 1983-му. Ця стрічка і музика з неї відтоді стали символом нашої любові.

З Днем народження тебе, мій найрідніший! Я тебе кохаю», – написала Марина Порошенко.

Раніше Петро Порошенко та Марина відсвяткували муслінове весілля. Колишній президент розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента зізналася, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.