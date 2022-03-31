Як не збожеволіти від війни. Комаровський дав п'ять важливих порад

«Діти дуже сильно залежать від дорослих. Якщо поруч мама в сльозах – діти теж психуватимуть і нервуватимуть»

У сьогоднішніх реаліях не всі люди можуть вплинути на хід війни. І тоді потрібно провести симптоматичну терапію, тобто боротися з симптомами, щоб зберегти спокій. Відомий український лікар Євген Комаровський на каналі «Україна» дав кілька ефективних порад, як витримати жахіття війни.

Чимось займіть себе

«Найголовніше зараз – знайти якусь справу, бо дуже складно – бути постійно зануреним у себе, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо ви не знаєте, чим саме зайнятися, допоможіть тим, кому дуже погано».

Будьте з тими, хто не панікує і знає, що робити

«Якщо ви нервуєте – приймайте рішення разом із тією людиною, яка спокійно та адекватно реагує на ситуацію в країні», – сказав лікар-педіатр вищої категорії.

Намагайтеся бути спокійними поруч із дітьми

«Діти дуже сильно залежать від дорослих. Якщо поруч мама в сльозах – діти теж психуватимуть і нервуватимуть», – пояснив доктор Комаровський в інтерв'ю для каналу «Україна».

Обирайте правильне середовище для дітей

«Якщо ви тимчасово залишили з дитиною Україну й перебуваєте в стані стресу, зрозуміло, що інстинктивно ви шукаєте земляків, а ваша дитина гратиметься з такими ж українськими біженцями. Але ваше завдання на сьогодні – максимально відірвати дитину від своїх переляканих однолітків і знайти більш спокійних людей. У такому середовищі вона швидше прийде до норми», – сказав кандидат медичних наук.

Не використовуйте алкоголь і не шукайте «чарівні» ліки як засіб від стресу

«Не існує «чарівних» пігулок або алкогольних напоїв, які лікують від хвилювань. Зараз дуже важливі час і правильна поведінка, – пояснив Комаровський. – Також необхідно оточувати себе не тими, хто постійно дивиться новини та чекає на повідомлення з фронту, а відволіктися і стабілізуватися».