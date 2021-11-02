Яка імовірність, що РФ атакує Україну з повітря? Генерал зробив невтішний прогноз (відео)

заастосування авіації може дозволити росіянам не проводити наземну операцію проти України як таку

На думку Забродського, для «розхитування ситуації» противнику не потрібно нічого, окрім наказу

«Занадто високою» вважає імовірність повітряної атаки України з боку Російської Федерації генерал ЗСУ та депутат Верховної Ради Михайло Забродський. Про це військовий та політичний діяч заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Забродський додав, що при подібному розвитку подій, існує імовірність, що наземна операція для виконання поставлених задач росіянам може взагалі не знадобиться.

«Ми пам’ятаємо досвід тієї ж Югославії, як практичне застосування повітряних сил вирішило вся питання тієї війни», – зазначив генерал.

Із приводу нещодавнього застосування Збройними силами України ударного безпілотного літального апарату Bayraktar TB2, Забродський зазначив, що це – демонстрація того, що в районі операції об’єднаних сил з’явився потужний засіб ураження, який може бути застосований, і, до того ж, вкрай єфективно.

Окремо генерал Забродський підкреслив, що українцям не слід поширювати російські наративи відносно того, що застосування нової зброї може якимось чином спровокувати супротивника до більш активних дій.

«Нічого для розхитування ситуації їм не потрібно, окрім прямого наказу Москви», – підсумував Михайло Забродський.

Раніше Герой України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор Гордійчук пояснив, чому Україна у 2014 не дала відсіч окупантам у Криму.

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