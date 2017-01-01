Ялинка з 270 автомобілів: у Запоріжжі встановили рекорд України
- Вчора, 18:29
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Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України
У Запоріжжі відбулась акція «Ялинка єднання» — водії створили новорічну ялинку з 270 автомобілів. Про це повідомляє місцевий новинний портал «Запоріжжя Онлайн».
Захід відбувся на каскаді «Веселка» на відкритій площі, що неподалік річки Дніпро.
Запорізьку ялинку з автомобілів внесли у Книгу рекордів України. Вона побила показники Хмельницького, у якому кількома днями раніше вишикували подібну ялинку з близько 100 авто.