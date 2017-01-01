Ялинка з 270 автомобілів: у Запоріжжі встановили рекорд України

Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України

У Запоріжжі відбулась акція «Ялинка єднання» — водії створили новорічну ялинку з 270 автомобілів. Про це повідомляє місцевий новинний портал «Запоріжжя Онлайн». Захід відбувся на каскаді «Веселка» на відкритій площі, що неподалік річки Дніпро. Запорізьку ялинку з автомобілів внесли у Книгу