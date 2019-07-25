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    Суспільство

    В Україні заборонено продавати запальнички у формі іграшок та зброї

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    Такі запальнички вже не можна продавати в Україні - В Україні заборонено продавати запальнички у формі іграшок та зброї
    Такі запальнички вже не можна продавати в Україні

    Запальнички не повинні бути привабливими для дітей

    З початку 2019 року набули чинності норми, які регулюють правила торгівлі запальничок.

    Як нагадує Міністерство економрозвитку та торгівлі, забороняється продаж запальничок нестандартного дизайну.

    Йдеться про запальнички, які за своєю формою нагадують героїв мультфільмів, іграшки, зброю, годинники, телефони, музичні інструменти, транспортні засоби, людські тіла або частини людських тіл, тварин, їжу або напої.

    Також заборонено продавати запальнички, які відтворюють музичні ноти, або мають мерехтливе світло чи рухомі деталі розважального характеру.

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    Це пов’язано з тим, що згідно з європейськими стандартами, запальнички не повинні бути привабливими для дітей.

    При цьому дозволяється, щоб на запальничках були надруковані або були декорації логотипів, етикеток, ілюстрацій або термоусадочних манжетів.

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    торгівля Мінекономіки
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