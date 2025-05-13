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Тайвань виділить $2 млн для розмінування українських земель

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Тайвань виділить $2 млн для розмінування українських земель
Значна частина територій України наразі замінована
фото з відкритих джерел

Тайвань приєднався до Коаліції з розмінування України і виділив кошти у відповідний фонд

Тайвань долучається до міжнародної Коаліції з розмінування України, яку очолюють Литва та Ісландія. Про це повідомило міністерство оборони Литви, передає «Главком».

Зазначається, що Тайвань має намір виділити $2 млн на очищення територій України від російських мін. 

У відомстві зазначили, що представники обох країн провели зустріч у Вільнюсі, де обговорили підтримку України, зокрема, у сфері операцій з розмінування.

«Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у вирішенні питання розмінування в Україні. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не розірвалися, становлять серйозну загрозу для безпеки громадянських жителів і є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, які постраждали від конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що тайванський внесок допоможе Україні розвинути потенціал гуманітарного розмінування для подолання наслідків російського вторгнення.

«Ця підтримка чітко демонструє спільне зобов’язання допомагати Україні у її зусиллях з відбудови та безпеки. Партнерство демонструє, як цілеспрямована співпраця між однодумцями може мати відчутний гуманітарний вплив у кризових ситуаціях», – написали в Міноборони.

Нагадаємо, рятувальники Київщини для пришвидшення процесу розмінування активно використовують спеціальну автоматизовану техніку.

Однією з таких є GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення до безпечного використання повернуто вже понад 35 000 кв. км територій.

Він зазначив, що наша держава  – найзамінованіша країна у світі і понад 174 тис. квадратних кілометрів території зазнали впливу війни.

«Уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення. На цьому не зупиняємося і розширюємо наші спроможності», – підкреслив прем’єр-міністр.

Варто зазначити, що найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини. Найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. 

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Теги: розмінування замінування Тайвань міни гроші

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