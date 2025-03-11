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Книги, які змінюють ставлення до грошей: список директора з інвестицій фінансової компанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Книги, які змінюють ставлення до грошей: список директора з інвестицій фінансової компанії
Артем Щербина порадив почитати Рея Даліо – відомого інвестиційного банкіра
фото: pexels

Артем Щербина наголосив на важливості вивчення історій успіху великих компаній

Директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times Артем Щербина поділився переліком книг, які вплинули на його погляди щодо грошей та інвестування. Про це інформує «Главком» з посиланням на інтерв'ю інвестора Delo.ua.

«З ненаукової літератури я би рекомендував почитати книгу Майкла Льюїса «Покер брехунів». Це книга про внутрішню кухню інвестиційного банкінгу. Рекомендую почитати «Фінансист» Теодора Драйзера – прекрасна книга. І хоча це вже класика, але вона добре передає відчуття ринку. Поєднання макроекономічних знань і фінансової грамотності підвищує шанси на заробіток», – зауважив Артем Щербина.

Директор з інвестицій фінансової компанії також порекомендував почитати Рея Даліо – відомого інвестиційного банкіра: «У нього багато книжок. Дуже класна література. Рекомендую».

До того ж Артем Щербина наголосив на важливості вивчення історій успіху великих компаній. На його думку, варто прочитати книгу Джима Коллінза «Від хорошого до великого: чому деякі компанії здійснюють прорив, а інші ні». А для батьків з дітьми, за його словами, ідеальною книжкою є «Пес на ім’я Мані».

Директор з інвестицій фінансової компанії порадив ще одну книгу: інвестора Воррена Баффета та його невістки Мері Баффет «Баффетологія. Секрети стратегії найвеличнішого в світі інвестора».

«Це книга про стиль інвестування Воррена Баффета і про нього як особистість. Ця книга стала фундаментом мого шляху в інвестиції, показала, як можна інвестувати – не трейдингом займатись, не спекулюванням, а саме розумним, довгостроковим, раціональним вкладенням в ті чи інші активи», – зазначив інвестор.

Артем Щербина розповів, що наразі читає «Майстри масштабування» Рейда Гоффмана.

Нагадаємо, що успішні українці зі сфер реальної економіки, економісти й представники бізнес-спільнот, та відомі представники креативного бізнесу розповіли, які три книги вони порадили б собі 18-річним і чому

Також американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск поділився списком дев'яти книг, які допоможуть краще орієнтуватися у світі штучного інтелекту, економіки, керувати людьми та комунікаціями.

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Теги: книги інвестиції гроші фінанси

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