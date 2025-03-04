Литовське видавництво зняло з продажу книгу Джей Ді Венса через політику США

Замість мемуарів Венса видавництво радить читачам звернути увагу на книжки українських письменників

Литовське видавництво Sofoklis знімає з продажу книжку Hillbilly Elegy («Сільська елегія») віцепрезидента США Джей Ді Венса після зупинки військової допомоги Україні. Про це повідомляє Главком з посиланням на Sofoklis.

«Після того, як адміністрація президента США припинила допомогу Україні, видавництво Sofoklis вилучає з продажу книгу Дж. Д. Венса Hillbilly Elegy до зміни зовнішньої політики США щодо України», – наголосили у Sofoklis.

Разом з тим видавництво пропонує своїм читачам звернути увагу на книжки українських письменників. Так, Sofoklis видало литовський переклад роману «Карбід» Андрія Любки та «Рік розпусти Клауса Отто Баха» Ярослави Литвин.

«Запрошуємо вас підтримати Україну та прочитати книжки українських авторів, видані Sofoklis та іншими видавництвами, а також зробити пожертву на Blue/Yellow», – додали у литовському видавництві.

Литовське видавництво радить читачам звернути увагу на книжки українських письменників скріншот

Як відомо, мемуари Джей Ді Венса вийшли у 2016 році. У книжці він розповідає про своє дитинство в Міддлтауні, штат Огайо, куди його родина переїхала з Аппалачів. Автор описує традиційні цінності цього регіону, зокрема патріотизм і сімейну згуртованість, а також проблеми бідності, насильство та безробіття.

Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що його коментарі під час суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського були для того, щоб «розрядити обстановку».

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений перевезти свою сім’ю в «невідоме місце» після того, як сотні проукраїнських протестувальників заполонили гірськолижний курорт у Вермонті, де родина Венсів відпочивала.