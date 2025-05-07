США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP

Уряд США нібито роками вкладав гроші у створення таємних підземних «міст», у яких є все необхідне

Чиновниця часів Буша стверджує, що США нібито побудували таємні підземні «міста» для багатіїв у ​​разі загрози

Кетрін Остін Фіттс, яка обіймала посаду помічниці міністра житлового будівництва за президента США Джорджа Буша-старшого, зробила шокуючу заяву. За її словами, в Америці створено складну мережу «підземних міст» загальною вартістю $21 трлн. Ці сховища призначені для укриття надбагатих людей під час глобальної катастрофи, здатної призвести до вимирання людства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

74-річна Фіттс поділилася цією інформацією в інтерв'ю відомому телеведучому Такеру Карлсону.

Кетрін Фіттс розповіла шокуючі подробиці під час виступу у подкасті Такера Карлсона

Фіттс, яка займала посаду помічниці міністра житлового будівництва з 1989 по 1990 рік, стверджує, що федеральний уряд США таємно вкладав у цей проєкт гроші платників податків. Хоча вона не надала прямих доказів своїх слів, Фіттс послалася на звіт економіста Марка Скідмора із Мічиганського державного університету за 2017 рік. Згідно з цим документом, у Пентагону та Міністерства житлового будівництва було виявлено безліч «несанкціонованих витрат».

Колишня чиновниця розповіла, що після двох років вивчення записів, пов'язаних з вже відомими підземними військовими базами, вона проаналізувала теорії про існування ширшої мережі бункерів.

За словами колишньої помічниці міністра, бункери з'єднані складною транспортною системою та живляться від секретної енергетичної системи, відомої лише військовим. Фіттс вважає, що «підземні міста» існують не лише як сховище для еліти на випадок кінця світу, а й як місце, де уряд може працювати над секретними операціями, наприклад, над «секретною космічною програмою».

Варто зазначити, що Кетрін Остін Фіттс неодноразово заявляла про існування мережі секретних бункерів у США. Її твердження часто сприймаються як суперечливі, багато експертів та критиків сумніваються у достовірності цих заяв, вказуючи на відсутність вагомих доказів та задокументованих фактів. Вони відносять теорію Фіттс до категорії конспірологічних.

Нагадаємо, у Великій Британії місцеві жителі масово розкуповують бункери і навіть роблять їх своїми руками через страх перед третьою світовою війною. А у Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв для громадян.