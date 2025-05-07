Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP
Уряд США нібито роками вкладав гроші у створення таємних підземних «міст», у яких є все необхідне
фото: nypost.com

Чиновниця часів Буша стверджує, що США нібито побудували таємні підземні «міста» для багатіїв у ​​разі загрози

Кетрін Остін Фіттс, яка обіймала посаду помічниці міністра житлового будівництва за президента США Джорджа Буша-старшого, зробила шокуючу заяву. За її словами, в Америці створено складну мережу «підземних міст» загальною вартістю $21 трлн. Ці сховища призначені для укриття надбагатих людей під час глобальної катастрофи, здатної призвести до вимирання людства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

74-річна Фіттс поділилася цією інформацією в інтерв'ю відомому телеведучому Такеру Карлсону.

Кетрін Фіттс розповіла шокуючі подробиці під час виступу у подкасті Такера Карлсона
Кетрін Фіттс розповіла шокуючі подробиці під час виступу у подкасті Такера Карлсона

Фіттс, яка займала посаду помічниці міністра житлового будівництва з 1989 по 1990 рік, стверджує, що федеральний уряд США таємно вкладав у цей проєкт гроші платників податків. Хоча вона не надала прямих доказів своїх слів, Фіттс послалася на звіт економіста Марка Скідмора із Мічиганського державного університету за 2017 рік. Згідно з цим документом, у Пентагону та Міністерства житлового будівництва було виявлено безліч «несанкціонованих витрат».

Колишня чиновниця розповіла, що після двох років вивчення записів, пов'язаних з вже відомими підземними військовими базами, вона проаналізувала теорії про існування ширшої мережі бункерів.

За словами колишньої помічниці міністра, бункери з'єднані складною транспортною системою та живляться від секретної енергетичної системи, відомої лише військовим. Фіттс вважає, що «підземні міста» існують не лише як сховище для еліти на випадок кінця світу, а й як місце, де уряд може працювати над секретними операціями, наприклад, над «секретною космічною програмою».

Варто зазначити, що Кетрін Остін Фіттс неодноразово заявляла про існування мережі секретних бункерів у США. Її твердження часто сприймаються як суперечливі, багато експертів та критиків сумніваються у достовірності цих заяв, вказуючи на відсутність вагомих доказів та задокументованих фактів. Вони відносять теорію Фіттс до категорії конспірологічних.

Нагадаємо, у Великій Британії місцеві жителі масово розкуповують бункери і навіть роблять їх своїми руками через страх перед третьою світовою війною. А у Польщі  зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв для громадян. 

 

Читайте також:

Теги: Пентагон США гроші притулок укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грін оголосив про плани протягом наступних 30 днів внести подання про імпічмент президента США
Конгресмен США готує нову спробу імпічменту Трампа
6 квiтня, 13:03
Стармер: Ми повинні зробити крок вперед, ми не можемо бути боягузами
Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів
8 квiтня, 02:27
Обговорення досі знаходиться на ранній стадії й наразі Штати не ухвалили остаточного рішення
У Трампа розглядають можливість нанесення ударів по наркокартелям у Мексиці
8 квiтня, 16:24
Перемовини відбуваються в стамбульському генконсульстві РФ
У Стамбулі розпочалися переговори делегацій США та Росії
10 квiтня, 11:12
Більшість американців вважає, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін
Рейтинг схвалення Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення
22 квiтня, 05:23
Повітряна тривога у Києві тривала менше години
Повітряна тривога у Києві тривала менше години
26 квiтня, 07:25
Одна із пропозицій передбачає навіть об'єднання Світової організації торгівлі, яка не є структурою ООН
ООН планує реорганізацію через кризу фінансування – Reuters
3 травня, 14:54
Андрій Коболєв вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а тепер зрозумів, що це невигідно
26 квiтня, 09:30
В'єтнамцям доведеться продовжувати жити з наслідками двадцятирічної американської кампанії на своїй землі
Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
30 квiтня, 17:33

Соціум

У Ватикані розпочинається конклав
У Ватикані розпочинається конклав
У Фінляндії розбився винищувач Hornet
У Фінляндії розбився винищувач Hornet
США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP
США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
Який Папа потрібен Україні? Посол у Ватикані розповів про очікування від Конклаву
Який Папа потрібен Україні? Посол у Ватикані розповів про очікування від Конклаву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
90K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
50K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
29K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
25K
Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua