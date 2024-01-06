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За сплату податків бронюватимуть від мобілізації? Стефанчук зробив заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
За сплату податків бронюватимуть від мобілізації? Стефанчук зробив заяву
У новому законопроєкті про мобілізацію немає пункту про бронь від служби в армії для чоловіків із високими зарплатами
фото: nrcu.gov.ua

Глава парламенту прокомнтував новий законопроєкт про мобілізацію

У ЗМІ шириться інформація про те, в Офісі президента пропонують бронювати від армії чоловіків, які отримують високі зарплати, завдяки чому сплачують більше податків. Однак такого пункту у новому законопроєкті про мобілізацію немає. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише «Інтерфакс-Україна».

Так, за інформацією ЗМІ, Банкова розглядає варіанти для бронювання військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків на офіційні доходи, а саме:

  • обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу має складати мінімум 6 тисяч гривень на місяць (тобто зарплатня близько 33,4 тисяч гривень), а ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску;
  • поріг офіційної зарплати від 35 тисяч гривень (майже відповідає першому варіанту);
  • на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14,5 тисяч гривень ЄСВ (що відповідає зарплаті у 66 тисяч гривень);
  • запропонований принцип можуть розповсюдити на фізичних осіб-підприємців;
  • для спеціального податкового режиму «Дія.City» (IT-індустрія) йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті 3,2 тисяч доларів.

За словами глави парламенту, ця ідея не нова, однак він не знає успішних прикладів її втілення у світі.

«Ми маємо фінансувати Збройні сили. Нагадаю, український бюджет складається з того, що заробляємо ми самі і це йде на потреби війська. А за рахунок іншої частини, яку ми отримуємо від наших партнерів, фінансується все решта. Не можна вигравати війну без належного грошового забезпечення людей», – наголосив Стефанчук.

Спікер Верховної Ради пояснив, що коли є потреба мобілізації певної кількості людей, вони повинні розуміти й бути впевнені, що матимуть якісне забезпечення, харчування і за потреби отримають належні компенсації.

Як повідомлялося, 4 січня, комітет Верховної Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оброни Рустем Умєров.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

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Теги: закон мобілізація Руслан Стефанчук військовозобов'язаний

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