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Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат
Німеччина збільшує розмір виплат для біженців з України
фото із відкритих джерел

Наразі всі українські біженці, які виїхали після початку повномасштабних бойових дій до Німеччини, отримують допомогу від Джобцентру

Уряд ФРН із 1 січня 2024 року підвищує на 12% соціальну допомогу українцям, але деякі біженці можуть втратити виплати. Водночас міністр праці ФРН Хубертус Хайль оголосив: тим українцям, хто відмовився працювати, у перспективі взагалі скасують допомогу – принаймні на термін до двох місяці, пише Bild.

Для людей, які перебувають на соцзабезпеченні, проте не працюють, держава покриватиме лише витрати на проживання та комунальні послуги. Після двох місяців центр зайнятості повинен знову оцінити ситуацію і запропонувати одержувачу допомогу і нову роботу. У разі відмови знову можуть застосовуватись санкції.

Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство праці під керівництвом Хайля: зараз він коригується урядом і незабаром надійде до Бундестагу. Швидше за все, нововведення набуде чинності на початку січня. «Якщо проєкт буде реалізований швидко, ми зможемо спостерігати перші позитивні ефекти на ринку праці вже навесні 2024 року. Якщо закон справді буде ефективним, півмільярда євро на рік, напевно, можна буде заощадити», – каже експерт із ринку праці Фрідріх Шнайдер.

Зазначимо, наразі всі українські біженці, які виїхали після початку повномасштабних бойових дій до Німеччини, отримують допомогу від Джобцентру.

До слова, за кордоном вилучають дітей із сімей українських біженців, і найгірша ситуація склалася у Німеччині та Італії. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

«Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн. Найгірша ситуація в нас щодо подібних випадків у Італії та Німеччині», – розповів омбудсмен. Лубінець запевнив, що Офіс омбудсмана одразу реагує на таку інформацію.

Раніше омбудсмен пояснював, що проблема полягає в тому, що згідно із національним законодавством європейських країн офіційний опікун в Україні не є офіційним опікуном на території ЄС. За словами Лубінця, у інших країнах інша процедура, представники встановлюються виключно за рішенням суду.

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Теги: послуги робота держава санкції Німеччина біженці закон

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