Львівський суд викликав мертвого Киву на засідання

Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду

Киву викликають у Личаківський районний суд Львова як обвинуваченого у кримінальному провадженні

На сайті Офісу генерального прокурора з’явилася повістка про виклик колишнього народного депутата від забороненої «Опозиційної платформи за життя», зрадника Іллі Киви. Однак відомо, що він був ліквідований. Про це вказано на сайті Офісу генпрокурора.

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У документі вказана дата його створення – 13 грудня цього року. Киву викликають у Личаківський районний суд Львова як обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Повістка про виклик Киви до суду фото: скріншот

Зазначимо, ексдепутата Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду та посягання на територіальну цілісність України. Вирок виніс Личаківський райсуд Львова, який розглядав справу заочно.

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Нагадаємо, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.